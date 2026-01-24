Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde de ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve sokakları ulaşıma açık tutmak için sahada yoğun bir mesai yürütüyor.Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yüzlerce araç ve personel şehir merkezinde görev alıyor.

Yollarda küreme çalışmaları titizlikle gerçekleştirilirken, ulaşımın güvenli ve kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanıyor.Öte yandan ekipler, oluşabilecek buzlanma riskine karşı da önlemlerini artırdı. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte arterlerde yoğun bir tuzlama çalışması yürütülüyor.

Gece boyunca devam eden tuzlama faaliyetleriyle trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.Ayrıca yol kenarlarında ve kavşaklarda biriken kar kütleleri temizlenerek, arterlerdeki tüm şeritler ulaşıma açık tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını planlı ve koordineli bir şekilde sürdürüyor.