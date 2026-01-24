Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir genelinde olumsuz hava koşullarının 24 Ocak Cumartesi günü de devam edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak Cumartesi günü şehir genelinde hafif yağış geçişlerinin bekleniyor.

AKOM tarafından paylaşılan meteorolojik değerlendirmede, şehir merkezi ve güney ilçelerde karla karışık yağmur, rakımı yüksek kesimler ve kuzey ilçelerde ise kar yağışlarının beklendiği ifade edildi. Uyarıda, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunmasına dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği sürece ekiplerin daima sahada olduğu ve kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını durmaksızın sürdüreceği belirtildi. Vatandaşların kar küreme ve tuzlama taleplerini ALO 153 Çağrı Merkezi’ne iletebileceği hatırlatıldı.