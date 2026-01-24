Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ulaşımı aksatmaması ve günlük yaşamı olumsuz etkilememesi amacıyla kış şartlarıyla mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerden bulvar, cadde ve sokaklara kadar geniş bir alanda sahada aktif olarak görev yapıyor.KASKİ Genel Müdürlüğü de karla mücadele çalışmalarına güçlü bir destek sağlıyor. Altyapı yatırımları ile bakım ve onarım faaliyetlerinde kullanılan KASKİ’ye ait iş makineleri, kar küreme ve buzlanma ile mücadele çalışmalarında aktif olarak görevlendirildi.

28 Makine Sahada Görev Yapıyor

KASKİ koordinesinde toplam 28 iş makinesi, şehir merkezinde yürütülen kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarına destek veriyor. Ekipler, özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterlerde ve kritik güzergâhlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan müdahalelerle birlikte yolların ulaşıma açık tutulması ve buzlanma riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sayesinde, olumsuz hava koşullarına rağmen şehir içi ulaşımın kesintisiz şekilde devam etmesi sağlanıyor.