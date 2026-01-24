İlçe genelinde ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

OnikişubatBelediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın talimatları doğrultusunda oluşturulan ekipler, 60 adet iş makinesi ve 150 personelle ilçenin merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda yoğun mesai harcıyor.

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Özellikle yüksek kesimler, mahalle araları ve eğimli sokaklarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, buzlanma riskine karşı önleyici tedbirleri de artırdı. Şantiyelerde hazır bekleyen ekip ve araçlar, ihtiyaç duyulan noktalara anlık olarak yönlendirilirken, sahadaki müdahale planları kar yağışının seyrine göre sürekli güncelleniyor.

Öncelik yine kritik güzergâhlar

Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için hastane yolları, okul çevreleri, ana arterler ve toplu taşıma güzergâhları öncelikli olarak açık tutuluyor. Onikişubat Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenliği için riskli bölgelerde kontrollerini sıklaştırarak çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

“Mücadelemiz kardan meydana gelen olumsuzlukları vatandaşlarımızın gündeminden çıkarana kadar devam edecek”

Karla mücadele çalışmalarının ikinci gününde de sahada olduklarını belirten Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kar yağışı etkisini sürdürdüğü müddetçe ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek. İlk günden itibaren olduğu gibi ikinci günde de tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Ulaşımın aksamaması, hemşehrilerimizin güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mücadelemiz kardan meydana gelen olumsuzlukları vatandaşlarımızın gündeminden çıkarana kadar devam edecek.”

Başkan Toptaş, vatandaşlardan buzlanma riskine karşı dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını da bir kez daha hatırlattı.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede ise, kar yağışı süresince yaşanabilecek olumsuzlukların belediyeye bildirilmesi halinde ekiplerin hızlı şekilde müdahalede bulunacağı belirtilirken, karla mücadele çalışmalarının ilçe genelinde kesintisiz devam edeceği vurgulandı.