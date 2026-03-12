Özellikle tarihi Kapalı Çarşı’da alışveriş yoğunluğu artarken, ev hanımları da geleneksel bayram tatlılarını hazırlamaya başladı.

6 Şubat depremlerinde hasar gören ve yapılan onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılan yaklaşık 500 yıllık Tarihi Kapalı Çarşı’da bayram hareketliliği yaşanıyor. Bölgenin ayakta kalan önemli ticaret merkezlerinden biri olan çarşıda günün her saatinde yoğunluk gözlemleniyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük çarşıları arasında gösterilen tarihi çarşıda, bayram öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar çarşıya akın ediyor. Bayramlık ikramlıklar, kıyafetler, ayakkabılar, yöresel ürünler, süs eşyaları, takılar ve bakır ürünlerin satıldığı iş yerlerinde hareketlilik dikkat çekiyor.

Öte yandan Kahramanmaraş’ın yöresel ve geleneksel tatlıları da ev hanımları tarafından bayram hazırlıkları kapsamında özenle yapılmaya başlandı. Vatandaşlar bir yandan çarşılarda alışveriş telaşı yaşarken, diğer yandan evlerde bayram sofralarını süsleyecek tatlılar hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ta bayramın yaklaşmasıyla birlikte hem çarşı-pazar hem de evlerde bayram coşkusu hissedilmeye başlandı.