Toplantıya, şehirde faaliyet gösteren sanayici ve ihracatçı firmalardan yaklaşık 100 kişi katılım sağladı.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü uzmanlarının ve Kahramnmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, ihracatçı firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik destek mekanizmaları, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve devlet teşvikleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, organizasyonun amacına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Şehrimizde faaliyet gösteren sanayici ve ihracatçı firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması, ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyumunun desteklenmesi amacıyla bugün bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz.

Başta Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Desteği – Responsible Programı olmak üzere, Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen ihracat destekleri ve sürdürülebilir üretime yönelik programların firmalarımıza aktarılmasının son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bu etkinliğin, üyelerimizin bilinçlenmesi ve desteklerden daha etkin faydalanmaları açısından önemli katkılar sunacağı kanaatindeyiz.” dedi.

Toplantı kapsamında Ticaret Uzmanı Beyza Basri Duman, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ihracat destekleri, teşvik mekanizmaları ve başvuru süreçleri hakkında katılımcılara detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Duman, özellikle firmaların ihracat süreçlerinde karşılaştıkları maliyetlerin azaltılması, yeni pazarlara erişim ve markalaşma süreçlerinde sunulan desteklerin önemine dikkat çekti.

Etkinliğin önemli başlıklarından biri olan Responsible® Programı ise Responsible® Uzmanı Ceyda Kahya Yılmaz tarafından ele alındı. Yılmaz, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde geliştirilen Responsible Programı’nın kapsamı, firmalara sağladığı avantajlar ve yeşil dönüşüm sürecinde ihracatçılara sunduğu stratejik katkılar hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Programın; karbon ayak izi, sürdürülebilir üretim, çevresel uyum ve rekabetçilik açısından firmalar için önemli bir yol haritası sunduğu vurgulandı.

Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde, katılımcı firmalar kendi sektörlerine özgü sorularını doğrudan uzmanlara iletme fırsatı buldu. Toplantı, ihracatçı firmaların mevcut desteklerden daha etkin yararlanabilmesine yönelik pratik bilgiler ve yol gösterici değerlendirmelerle sona erdi.

KASİAD Yönetimi, bu tür bilgilendirme ve farkındalık toplantılarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirterek, Kahramanmaraş iş dünyasının sürdürülebilir, rekabetçi ve ihracat odaklı büyümesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.