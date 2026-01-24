Kahramanmaraş’ın en köklü ticaret merkezlerinden biri olan ve yaklaşık 6 asırlık geçmişiyle şehrin hafızasında önemli bir yere sahip Tarihi Kapalı Çarşı’da yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Asrın felaketinin ardından başlatılan kapsamlı ihya süreciyle çarşı, tarihî kimliğine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen dev proje kapsamında yaklaşık 600 Milyon TL’lik yatırım hayata geçiriliyor.

Proje çerçevesinde, Tarihi Kapalı Çarşı’da yer alan 140 iş yerinin restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Restorasyon sürecinde, çarşının mimari dokusu ve tarihî karakteri titizlikle korunurken; güçlendirme, cephe iyileştirme, altyapı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Uzman ekiplerce yürütülen çalışmalarla hem güvenli hem de estetik bir çarşı alanı oluşturulması hedeflendi. Şubat ayında restorasyon çalışmalarının tamamen tamamlanarak Tarihi Kapalı Çarşı’nın yeniden esnaf ve vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

“Şehrimizin Hafızasını Yeniden Canlandırıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tarihi çarşıdaki son hazırlıkları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı. Başkan Görgel, “Tarihi Kapalı Çarşı, Kahramanmaraş’ımızın sadece ticaret merkezi değil, aynı zamanda hafızası. Asrın felaketinde ağır hasar alan bu kıymetli mirasımızı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla iş birliği içerisinde, aslına ve ruhuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yaklaşık 600 Milyon TL’lik büyük bir yatırımla 140 iş yerimizin restorasyonunu tamamlamak üzereyiz. Hedefimiz, Şubat aynında projeyi tamamlayarak çarşımızı yeniden esnafımızla ve hemşehrilerimizle buluşturmak. Tarihi Kapalı Çarşı’mız yeniden canlandığında, şehrimizin ticari hayatına güç katacak, aynı zamanda kültürel ve turistik açıdan da önemli bir merkez haline gelecek. Tarihi çarşımızın şehrimize yeniden kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, milletvekillerimize, restorasyon çalışmalarında gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.