Kahramanmaraş–Gaziantep yolunda görev yapan kahraman güvenlik güçlerine yağmurluk dağıtımı gerçekleştiren Ülkü Ocakları ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara ise sıcak çay, su ve çeşitli ikramlarda bulundu. Zorlu kış şartlarında yapılan destek çalışması hem görevli ekipler hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, şu ifadeleri kullandı: “Yoğun kar yağışının etkili olduğu bu süreçte, görev başında olan güvenlik güçlerimizin ve yolda mahsur kalan vatandaşlarımızın yanında olmak en temel sorumluluğumuzdur. Ülkü Ocakları olarak her daim, her şartta devletimizin emrinde ve milletimizin yanındayız.”