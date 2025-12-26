Üniversitede görev yapan 61 kadın akademisyen ile erkek akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan eğitim programları, Kahramanmaraş’ta kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefliyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde; kooperatiflerin kuruluşundan işleyişine, profesyonel yönetim anlayışından teşvik ve destek mekanizmalarına kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında ayrıca dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, tanıtım ve sosyal medya kullanımı, satış kanallarının çeşitlendirilmesi, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji gibi güncel ve stratejik konular ele alındı.

Eğitimlerde, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik sunulan destek ve hibe programlarının etkin ve doğru şekilde kullanılması gerektiği vurgulandı.

Eğitimde konuşan KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, kooperatifçiliğin Kahramanmaraş için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kooperatiflerin yalnızca kurulması değil; işleyişi, profesyonel yönetimi, teşvik ve desteklerden yararlanması, tanıtım faaliyetleri, dijital ve finansal okuryazarlık düzeylerinin artırılması bizim için son derece önemli. Kadın akademisyenlerimiz başta olmak üzere, üniversitemizdeki tüm akademisyenler bu sürece katkı sunuyor. Yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi yeni kavramların da kooperatifçilik yapısının içinde yer alması gerektiğine inanıyoruz. Kadın girişimcilerin yalnızca geleneksel alanlarda değil, farklı sektörlerde de güçlü şekilde yer almasını istiyoruz.”

Bireysel hareket anlayışının yerine birlikte üretme ve güçlenme kültürünün yerleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erşahan, kooperatifçilik bilincinin Kahramanmaraş’ta yaygınlaştırılmasının kentin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin öncülüğünde yürütülen çalışmalara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) de katkı sunarak, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi için ortak bir sinerji oluşturuyor.

KİÜ, bu çalışmalarla birlikte Kahramanmaraş’ta kadın girişimciliğinin ve kooperatifçilik kültürünün gelişmesine öncülük etmeyi sürdürecek.