Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı personeli Zülkif Katmış’ın cenaze törenine katıldı.
Bediüzzaman Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Zülkif Katmış, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze töreninde Katmış ailesinin acılarını paylaşarak başsağlığı dileklerini ileten Başkan Görgel, “Çalışma arkadaşlarımızdan Zülkif kardeşimizi Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.