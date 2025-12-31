Başkan Toptaş akabinde, Hürriyet Mahallesi’ne geçerek mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi, ekiplere kolaylıklar diledi.

Başkan Toptaş, Hürriyet Mahallesi’nde vatandaşlar ve mahalle muhtarıyla bir araya gelerek sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelemeler sırasında Başkan Toptaş’a Hürriyet Mahallesi Muhtarı Bayram Kirişci ile AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç eşlik etti.

Heyet, mahallede görev yapan belediye ekiplerine kolaylıklar dileyerek yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

“60 ARAÇ VE 150 PERSONELİMİZLE 141 MAHALLEMİZDE SAHADAYIZ”

Saha incelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerin teyakkuz hâlinde olduğunu vurguladı. Başkan Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak 60 aracımız ve 150 personelimizle birlikte gece saat 12’den itibaren sahadayız. İnşallah bu iki günlük süreç içerisinde ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edecek. 141 mahallemizin tamamında, özellikle kırsal mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde karla mücadele çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.

Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda hazırlıkların önceden yapıldığını ifade eden Başkan Toptaş, “Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilimizin büyük bölümünde etkili bir şekilde devam ediyor. Bizler de ekiplerimizle birlikte sahadayız. Şu anda Hürriyet Mahallemizdeyiz; hem çalışmaları yerinde inceliyor hem de hemşehrilerimizle istişare ediyoruz. Çok şükür şu an için ciddi bir olumsuzluk söz konusu değil” diye konuştu.

“KAR BİZİM İÇİN RAHMET VE BEREKETTİR”

Kar yağışının bereket olduğuna dikkat çeken Başkan Toptaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kar her şeyden önce bizim için rahmet ve bereket demektir. Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklıklar, suyun ne kadar kıymetli olduğunu hepimize gösterdi. Elhamdülillah 2026 yılı bereketiyle birlikte geliyor. Kar yağışı yer yer ara verse de önümüzdeki 1-2 gün boyunca devam edecek. Sonrasında oluşabilecek buzlanmalara karşı da ekiplerimizle gerekli önlemleri alıyoruz. Kaldırımlar başta olmak üzere tuzlama ve solüsyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Toptaş, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını isteyerek, “Hemşehrilerimizden ricamız; kar lastiği ve zinciri olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları. Aksi durumlar hem kendi güvenliklerini hem de trafik akışını olumsuz etkileyebiliyor” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TOPTAŞ’TAN YENİ YIL MESAJI

2026 yılına girerken tüm vatandaşların yeni yılını da tebrik eden Başkan Toptaş, “2026 yılının Onikişubat’ımız ve Kahramanmaraş’ımız için sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KEKEÇ: “EKİPLERİMİZ GECE GÜNDÜZ SAHADA”

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ise yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin koordineli ve özverili çalışmalarına dikkat çekti. Kekeç, “2025 yılının son gününde Belediye Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve muhtarımızla birlikte sahadayız. Dün gece başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte, uzun süren kuraklığın ardından şehrimiz rahmete kavuştu. Bu süreçte oluşabilecek ulaşım ve trafik sorunlarına karşı belediye ekiplerimiz, Başkanımız Hanifi Toptaş’ın koordinasyonunda gece boyunca sahadaydı” şeklinde konuştu.

Yaklaşık iki saat süren saha incelemelerinde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirten Kekeç, “Bugün ve yarın da kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Ekiplerimize önemli bir görev düşüyor. Sahada fedakârca çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, Rabbimden kendilerine güç ve kuvvet diliyorum” ifadelerini kullandı.

MUHTAR KİRİŞCİ’DEN TEŞEKKÜR

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Bayram Kirişci de mahallede yürütülen kar temizleme ve tuzlama çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediye ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Mahallem adına Başkanımıza ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.