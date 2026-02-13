6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamında tamamlanan dini ve sosyal merkezler, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Abdülhamid Han Camii altında yapımı tamamlanan Abdülhamid Han Diyanet Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu açılış töreninde; Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, ilçe belediye başkanları, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Programda yapılan duaların ardından protokol konuşmalarına geçilirken, deprem sonrası şehirde yalnızca fiziki yapıların değil, sosyal ve manevi hayatın da yeniden ayağa kaldırılmasının önemine vurgu yapıldı. Hayata geçirilen projelerin özellikle gençlere ve ailelere yönelik önemli birer buluşma ve eğitim merkezi olacağını ifade edildi.

115 Yeni Eserle Şehrin Sosyal Dokusu ve Manevi Yaşamı Daha da Güçlendirilecek

Toplu açılış kapsamında şehir genelinde yapımı tamamlanan toplam 115 eser hizmete sunuldu. Bu eserler arasında 98 cami, 6 Kur’an kursu, 8 gençlik merkezi, 1 izci evi ve 2 Aile ve Dini Rehberlik Merkezi yer aldı. Yeni merkezlerin, Kahramanmaraş’ın sosyal dokusunu güçlendirmesi ve manevi yaşamına canlılık kazandırması hedefleniyor.

“Şehrimizin Ruhunu da Yeniden İnşa Ediyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ımızda yalnızca konutları ve altyapıyı değil, şehrimizin ruhunu da yeniden inşa etmeyi hedefledik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz camilerimiz, gençlik merkezlerimiz ve dini rehberlik yapılarımız; birlik, dayanışma ve umut duygusunun somut birer göstergesi. Özellikle gençlerimizin eğitim alabileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği merkezlerle geleceğimize güçlü yatırımlar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın manevi hayatına katkı sunacak bu eserlerin hayırlı olmasını diliyor, sürece destek veren tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş’ı hep birlikte daha güçlü, daha diri bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.