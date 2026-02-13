Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığınca düzenlenen Ali Kınık konserine katıldı. Coşku ve gururun hâkim olduğu program, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere; Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Zuhal Karakoç Dora ve İrfan Karatutlu, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, ilçe belediye başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda sahne alan Ali Kınık, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’na özel hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Salonu dolduran vatandaşlar, sevilen eserlere hep bir ağızdan eşlik ederek kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı.

“106 Yıllık Destanı Gururla Anıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat’ın Kahramanmaraş için taşıdığı tarihi ve manevi öneme vurgu yaptı. Görgel, “Bugün hepimiz için çok önemli ve gurur dolu bir gün. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’mızın 106. yıl dönümünü idrak ediyoruz. İstiklal Madalyası ile taçlandırılmış Kahramanmaraş’ımızın, düşman işgaline karşı imanla, cesaretle ve birlik ruhuyla yazdığı destanın yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutluyoruz. Bu aziz şehri bize vatan kılan, namusunu, bayrağını ve istiklalini her şeyin üstünde tutarak canını feda eden kahraman ecdadımızı rahmetle, minnetle ve hürmetle yâd ediyorum. Onların ortaya koyduğu direniş, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve inancının en güçlü nişanesi” ifadelerini kullandı. Başkan Görgel ayrıca, bu anlamlı gecede birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren programın düzenlenmesinde emeği geçen başta MHP İl Başkanlığı olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

106 yıl önce yazılan kahramanlık destanının yıl dönümünde gerçekleştirilen konser programı, hem milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi hem de Kurtuluş Bayramı coşkusunu kültürel bir etkinlikle taçlandırdı.