Kurtuluş Haftası etkinlikleri, Kahramanmaraş Kalesi’nden yapılan top atışlarıyla başladı. Program kapsamında İstiklal Madalyası Türk bayrağına toka edilirken, Valilik Meydanı’nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından “Hür yaşadım, hür yaşarım” temalı kısa film gösterimi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 12 Şubat’ın, “Hür yaşadım, hür yaşarım” diyerek esareti reddeden bir şehrin; inancı, cesareti ve sarsılmaz iradesiyle yazdığı şanlı bir destanın adı olduğunu söyledi.

Vali Ünlüer, 12 Şubat 1920’nin, yokluklar içinde var olmayı başaran, vatanını namusu bilen bir halkın teslimiyeti asla kabul etmeyen duruşunu tarihe kazıdığı gün olduğunu belirterek, Maraş’ta yakılan bağımsızlık ateşinin yalnızca bu aziz şehrin değil, hürriyetinden vazgeçmeyen bir milletin kaderini aydınlattığını vurguladı. Bu mücadelenin silahın değil imanın, gücün değil kararlılığın zaferi olduğunun altını çizdi.

Sütçü İmam’dan Arslan Bey’e, Senem Ayşe’den nice isimsiz kahramana uzanan direnişin, Kahramanmaraş’a “Kahraman” unvanını kazandıran ruhun en güçlü göstergesi olduğunu ifade eden Ünlüer, 12 Şubat’ın boyun eğmeyenlerin, esareti reddedenlerin ve hürriyetini canı pahasına savunanların diriliş günü olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında 6 Şubat 2023 depremlerine de değinen Vali Ünlüer, asrın felaketi olarak hafızalara kazınan depremlerin şehirde derin yaralar açtığını, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini ve birçok yuvanın enkaz altında kaldığını hatırlattı. Ancak Kahramanmaraş’ın, tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi en zor zamanlarda dahi umudunu kaybetmeden yeniden ayağa kalkma iradesi gösterdiğini söyledi.

Depremlerin ardından devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirten Ünlüer, devlet–millet dayanışmasıyla yürütülen ihya ve inşa çalışmalarının 12 Şubat ruhunun bugün de ne kadar diri olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Güvenli, sağlam ve modern konutlarla vatandaşların yeniden yuvalarına kavuştuğunu, şehir hayatının adım adım normalleştiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, 106 yıl önce bu topraklarda korkunun değil imanın, esaretin değil hürriyetin safında duran bir şehrin ayağa kalktığını belirterek, Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunun bir milletin uyanışının sesi olduğunu söyledi.

Görgel, 22 gün 22 gece süren direnişin Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu güçlendiren bir meşaleye dönüştüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, “Kurtuluş Destanı” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Program, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi, zeybek gösterisi ve geçit töreni ile sona erdi.

Törene; Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.