Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen konser programı, duygu dolu anlara sahne oldu. Sanatçı Ali Kınık’ın sahne aldığı gecede sürpriz bir düet gerçekleştiren Milletvekili Karakoç, kentin tarihi misyonunu ve 6 Şubat depreminde gösterdiği direnci mısralara döktü.

“ACININ TARİHİ 6 ŞUBAT, AMA BURADAN BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK”

Konser öncesi kürsüye gelen Zuhal Karakoç, “Kahraman Şehrim’e ve Ecdada Saygı” başlığıyla yaptığı konuşmada, kentin hem kurtuluş destanını hem de asrın felaketi karşısında gösterdiği dimdik duruşu vurguladı.

Karakoç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Acının tarifi yok fakat tarihi var. 6 Şubat. Bu şehrin yiğit insanı, hiçbir enkazın altında kalmayacağını 3 yıl önce bu topraklarda gösterdi. Yakınlarımızı mezarlara koyduk ancak bizim Kahramanmaraş’tan başka gidecek yerimiz yok. Yiğit düştüğü yerden kalkar dedik ve asrın felaketinin ardından bu topraklarda yeniden filizlenmeyi bildik.”

Maraş’ın tarih boyunca teslim olmadığını vurgulayan Karakoç, “Kahramanmaraş bundan 106 yıl önce nasıl emperyalizme boyun eğmediyse, yarın da herhangi bir bölünmeye teslim olmayacak; son kale olarak bu bayrağın altında alnı ak bir şekilde mücadelesini verecektir. Kahramanmaraş acıya da, düşmana da teslim olamaz, vatanını asla başkasına bırakmaz.” diyerek sözlerini tamamladı.

“ADI MARAŞ”: YİĞİDİN, DİRİLİŞİN VE KAHRAMANLIĞIN TÜRKÜSÜ

Söz ve bestesi tamamen Zuhal Karakoç imzası taşıyan “Adı Maraş” adlı eser, sanatçı Ali Kınık’ın güçlü yorumuyla seslendirildi. Parça, 6 Şubat depreminde yıkıma uğrayan ancak yıkılmayan kentin ruhunu, tarihi direnişini ve Anka kuşu misali küllerinden doğuşunu anlatıyor.

Eserin dikkat çeken dizeleri şu şekilde:

Yandı gök, yer çöktü, sarsıldı taşlar,

Bir dua yükseldi, sustu telaşlar.

Küllerin içinde yeniden başlar,

Adı diriliştir, adı Maraş’tır.

Yüreğinde vatan, dağında iman,

Tarihi destandır, toprağı ferman.

Asrın acısını yaşatsa zaman,

Yıkılır, ah etmez, direnir insan...

Maraş yiğit yurdu, Maraş kahraman,

İmanla yoğrulmuş alnı saf nurdan.

Her taşı bir tarih, rüzgârı ferman,

Maraş Anka olur, çıkar enkazdan.

Yüksel ey Maraş’ım, küllerin gülsün,

Gözyaşın kurusun, dağların gülsün.

Tarihi sen yazdın, şan mühürlüsün

Adın ebedîdir: Kahraman Maraş!