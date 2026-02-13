Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından arterlerde meydana gelen bozulmaları gidermek için kapsamlı bir yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasını sağlamak amacıyla gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekipler, sağanak yağışlar sonrası arterlerde meydana gelen deformasyonlara anında müdahale ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, altyapı imalatları devam eden arterlerde meydana gelen çökme, çatlama ve yüzey tahribatları dolgu ve reglaj uygulamalarıyla onarılıyor. Ekiplerin yoğun mesaisiyle gerçekleştirilen bakım çalışmaları sonrasında yollar kısa sürede yeniden güvenli hale getirilirken, araç trafiğinde yaşanabilecek riskler azaltılıyor hem de sürücülerin konforu korunuyor.