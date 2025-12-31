Saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi önündeki duraktan hareket edecek otobüsler, 15.00’da ise Yedikuyular’dan dönüş yapacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ve bölgenin gözde kış turizm merkezi Yedikuyular Kayak Tesisi’ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla her yıl düzenlediği otobüs seferlerini bu sezon da yeniden başlatıyor.

1 Ocak Perşembe günü başlayacak uygulama, kayak tutkunları ve doğaseverler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Yılbaşı tatili ve hafta sonları şehir merkezi ile Yedikuyular arasında çift yönlü ulaşım imkânı sunulacak.

Seferler sabah saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi önündeki duraktan hareket edecek, dönüş yapmak isteyen vatandaşlar için ise otobüsler saat 15.00’da kayak merkezinden geri dönecek.