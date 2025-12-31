Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gece saatlerinden itibaren tüm birimleriyle teyakkuz halinde olan Büyükşehir Belediyesi, kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarıyla ana arterler başta olmak üzere cadde, sokak ve bulvarları ulaşıma açık tutuyor.

Karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilk olarak Trafik Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Görgel, şehir merkezi ve ilçelerdeki yol durumunu 264 kameradan canlı olarak izleyerek sahada görev yapan ekiplerin çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler aldı.

Sahada İnceleme

Trafik Yönetim Merkezi ziyaretinin ardından sahaya çıkan Başkan Fırat Görgel, kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını yerinde inceledi. Zorlu kış şartlarına rağmen büyük bir özveriyle görev yapan ekiplerle bir araya gelen Başkan Görgel, personele kolaylıklar dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.

“Şehrimizde Sorun Teşkil Eden Bir Nokta Yok”

Sahadaki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tüm birimlerin yoğun bir mesai harcadığını belirterek, “Tüm birimlerimiz gece saatlerinden itibaren şehrimiz genelinde canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda şehrimizde herhangi bir şekilde sorun teşkil edebilecek bir nokta yok. Uzun süredir devam eden kuraklığın ardından gelen kar yağışı bereketiyle hepimizi mutlu etti” dedi.

11 İlçede 222 Araç, 330 Personel Görev Başında

Başkan Fırat Görgel, karla mücadele çalışmalarının kapsamına da değinerek, “222 aracımız ve 330 personelimizle 11 ilçemizin tamamında geceden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik Yönetim Merkezi’nde bulunan 264 kamerayla şehir merkezi ve ilçelerimizdeki durumu anbean kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurumlar Arası Koordinasyon En Üst Seviyede

Çalışmaların koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Görgel, Valilik, emniyet birimleri, AFAD ve ilçe belediyeleriyle iş birliğinin en üst seviyede tutulduğunu belirtti. Görgel, trafik kazalarının yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının rutin olarak sürdüğünü, şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk ve şikâyet yaşanmadığını ifade etti. Açıklamalarının sonunda sahadaki çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Başkan Fırat Görgel, “Tüm personellerimizle sahada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız, bu süreci hem güvenli hem de konforlu bir şekilde atlatmak” ifadelerini kullandı.