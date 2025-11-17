Soğuk koş şartlarının başladığı şu günlerde konteynerlerde zorlu koşullarda iş yapmaya çalışan küçük esnaf ve sanatkarımıza bir nebze destek olması amacıyla mücbir sebep hali bir kez daha uzatılmalıdır" çağrısında bulundu.

Uzatma süresinin en az 6 ay olması gerektiğinin altını çizen Zıba, şu şekilde konuştu: "Sağolsun devletimiz depremde yıkılan şehirlerin yeniden inşaa ve ihyası için tüm imkanlarını seferber etti. Deprem bölgesi yerlerde ev ve işyeri inşaatları büyük bir hızla devam ediyor.

Daha önce alınan karar gereği zaten belli bir ciroyu geçenler, mücbir sebep kapsamından çıkarılmıştı. Geriye kalan küçük esnaf ve sanatkarımız da yeniden ayağa kalkabilmek için yaşam savaşı veriyor. Esnaflarımızın çoğunluğu halen kalıcı işyerlerine geçebilmeyi bekliyor.

Konteynerlerde mücadele veren esnaflarımıza destek olabilmek için yetkili makamlardan istek ve talebimiz mücbir sebep halinin bir kez daha en az 6 ay olmak üzere uzatılmasıdır. Bugüne kadar bu yönde özen gösteren ve bu nedenle her zaman teşekkür ettiğimiz devlet büyüklerimizden bir kez daha hoşgörü ve destek bekliyoruz. Bu anlayışın gösterilerek mücbir sebep hali süresinin uzatılacağını da umuyor ve bekliyoruz."