Gençlere yönelik eğitim desteklerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KPSS’ye hazırlanan adaylar için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz deneme sınavları düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik eğitim ve kariyer projelerini çatısı altında toplayan Pusula Maraş tarafından organize edilecek deneme sınavları, her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek. KPSS’ye hazırlanan adayların sınav pratiği kazanması, bilgi seviyelerini ölçmesi ve eksiklerini görerek çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmesi amaçlanan denemeler, Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarını kapsayacak.

Şehir Merkezi ve İlçelerde Uygulanacak

Deneme sınavları yalnızca şehir merkezinde değil, ilçelerde de düzenlenerek KPSS’ye hazırlanan tüm gençlerin bu imkândan eşit şekilde faydalanması hedefleniyor. Böylece sınavlara erişimde yaşanabilecek mesafe ve imkân farklılıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Seçkin Yayınlarla Hazırlanacak

Uygulanacak deneme sınavlarının, KPSS formatına uygun şekilde alanında seçkin ve kaliteli yayınlar esas alınarak hazırlanacağı belirtildi. Bu sayede adayların gerçek sınav atmosferini deneyimlemesi ve güncel müfredata uygun sorularla kendilerini test etmesi sağlanacak.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Ücretsiz deneme sınavlarına katılmak isteyen adaylar için başvurular başladı. Başvurular, Pusula Maraş mobil uygulaması üzerinden ya dahttps://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/12/31/kpss-deneme-sinavlari-basvuru-formu internet adresi aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2026.