Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 2026 yılına girerken yayımladığı mesajında, geride bırakılan 2025 yılının ilçenin geleceğine yön veren önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Başkan Toptaş, ‘Asrın Felaketi’ sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinde kararlılıkla yürütülen çalışmaların 2025’te ivme kazandığını, 2026’da ise bu çalışmaların vatandaşlarla buluşacağını belirtti.

Mesajında deprem felaketinde ve vatan savunmasında şehit olan kahramanları rahmet ve minnetle anan Başkan Toptaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Toptaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2025, vizyon projelerin hayata geçtiği yıl oldu”

“Bir yılı daha geride bırakırken, Onikişubat’ımız ve ülkemiz adına umutlarımızı diri tutarak 2026 yılına giriyoruz. Öncelikle yeni yılın tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. 2025 yılı, Onikişubat Belediyesi olarak planladığımız vizyon projeleri hayata geçirdiğimiz, sahada yoğun bir tempoyla çalıştığımız bir yıl oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışı doğrultusunda, vatandaşlarımızla iç içe olmaya, her mahallemizin talebini birebir dinlemeye ve çözümler üretmeye devam ettik.Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevre düzenlemelerine, sosyal belediyecilikten enerji yatırımlarına kadar birçok alanda önemli mesafeler katettik. Asfalt ve yol yenileme çalışmalarımızla ulaşım konforunu artırırken, park ve yeşil alan projelerimizle ilçemize nefes aldırdık. Eğitim, gençlik, kadın ve aile odaklı projelerimizle sosyal hayatı güçlendiren adımlar attık. 2025 yılı boyunca Onikişubat’ta her mahalleye dokunmaya, her hemşehrimizin hayatını kolaylaştırmaya gayret ettik.”

“2026, eserlerin açılış yılı olacak”

“2026 yılına girerken hedeflerimizi daha da büyütüyoruz. Önümüzdeki dönem, sadece proje üretme değil, tamamlanan yatırımların hizmete açıldığı bir yıl olacak. Gençlerimiz için inşa ettiğimiz 2 Gençlik Merkezi, kadın emeğini destekleyen ONİKAD Kadın Emeği Çarşısı ve yenilenebilir enerji alanında ilçemize değer katacak Kumarlı HES başta olmak üzere birçok önemli yatırımın açılışını 2026 yılında yapmayı planlıyoruz.Turizm alanında ise Ardıçsuyu Mesire Alanı’nı, doğal dokusunu koruyarak modern bir yaşam ve dinlenme alanı hâline getiriyoruz. Doğa ile iç içe, ailelerimizin güvenle vakit geçirebileceği bu önemli yatırım, Onikişubat’ın turizm potansiyeline yeni bir değer katacak.Tarım, turizm, kültür, spor ve enerji alanlarında Onikişubat’ın potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz. İlçemizi sadece bugünün değil, yarınların Onikişubat’ı olarak planlıyor; sürdürülebilir, çevreci ve insan odaklı yatırımlarla geleceğe hazırlıyoruz.”

“Birlik ve beraberlikle daha güçlü bir Onikişubat”

“2026 yılı; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun daha da güçlendiği bir yıl olsun istiyoruz. Komşuluk bağlarımızı pekiştirdiğimiz, ortak değerler etrafında kenetlendiğimiz bir Onikişubat için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 2026 yılının başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.”