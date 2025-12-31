Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ana arterler başta olmak üzere cadde, bulvar ve kavşaklarda kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamalarını kesintisiz şekilde devam ettiren Büyükşehir ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımlarda da yoğun bir mesai yürütüyor.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde görev yapan ekipler, şehir merkezindeki ana caddelerde ve yoğun yaya kullanımının bulunduğu bölgelerde kaldırımlarda biriken karları temizleyerek yürüyüş yollarını güvenli hale getiriyor. Özellikle vatandaşların günlük yaşamda sıklıkla kullandığı güzergâhlarda yapılan çalışmalarla, yaya trafiğinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Şehir merkezinin muhtelif noktalarında 200 personelin görev aldığı çalışmalarda, kaldırımlarda biriken karlar hızla temizlenirken, buzlanma riskine karşı da gerekli tedbirler alınıyor. Ekipler, yaya güvenliğini ön planda tutarak yürüyüş yollarının konforlu ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.