İlçe genelinde ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalar, merkez ve kırsal mahallelerde aralıksız şekilde sürdürülüyor.

42 ARAÇ, 20 TUZLAMA EKİBİ, 78 PERSONELLE YOĞUN MESAİ

Yoğun kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; 42 araç, 20 tuzlama ekibi ve 78 personel ile sahada görev yapıyor.

Mahalle yolları, bağlantı güzergâhları ve riskli bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Ekipler, oluşabilecek buzlanmalara karşı anlık müdahalelerde bulunarak ulaşımın güvenli şekilde devam etmesini sağlıyor.

105 MAHALLEDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesinin tamamında, merkez ve kırsal ayrımı yapılmaksızın çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması ve olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için ekipler 7/24 esasına göre sahada görev yapıyor.

BAŞKAN AKPINAR: “VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:“Yoğun kar yağışına karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. 105 mahallemizin tamamında, vatandaşlarımızın güvenliğini ve günlük yaşamını önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”