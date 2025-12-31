Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Görgel, “2025 yılı; şehrimizin dayanıklılığını artırdığımız, altyapıdan ulaşıma, sosyal desteklerden çevre yatırımlarına kadar her alanda güçlü adımlar attığımız bir yıl oldu” dedi.

114 Projenin 69’unda Süreç Başladı

Seçim sürecinde 114 projenin sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Fırat Görgel, bugün itibarıyla bu projelerin 69’unun başlatıldığını belirtti. Kimi projelerin tamamlanarak hizmete alındığını, kimilerinin ise yapımının hızla sürdüğünü ifade eden Görgel, 2025 yılı içerisinde toplam 8 Milyar TL’lik yatırımın tamamlandığını vurguladı.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları Sürüyor

Yapımı devam eden konut, işyeri, sağlık kompleksi ve eğitim kurumlarına ilişkin sayısal verileri paylaşan Başkan Fırat Görgel, “Modern ve güvenli Kahramanmaraş’ı mahalle mahalle inşa ediyoruz. Bugüne kadar şehrimizde toplam 52 bin 275 konut, 5 bin 766 iş yerinin ve 15 bin 615 köy evinin kurasını çektik. Toplamda 73 bin 956 hak sahibini yuvaları ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bin yataklı şehir hastanemizin inşası hızla sürüyor. 600 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanemizi açılışa hazırlıyoruz. 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanemizi tam kapasite ile hizmete sunduk. Afşin’de 150 yataklı hastanemiz yükselirken, Türkoğlu’na 150 ve Nurhak’ta da 56 yataklı hastanemizi hizmete aldık. İl genelinde 33 yeni aile sağlığı merkezi ve 10 yeni 112 acil istasyonu ile sağlık altyapımızı güçlendirdik” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Altyapı Yatırımlarında Büyük Hamle

Eğitim yatırımlarına da değinen Büyükşehir Belediye BaşkanıFırat Görgel, “61 okulumuz tamamlanarak eğitim öğretime başladı. 105 okulun ise yapımı sürüyor. Deprem öncesinde 10 bin 367 olan derslik sayısı, çalışmalar tamamlandığında 12 bin 186’ya çıkarılacak. Üniversitemizde 3 bin öğrenci kapasiteli yurdun inşasında son aşamaya gelindi” dedi.

20 Milyarlık Yatırımla Altyapıyı Komple Yeniliyoruz

Şehir genelinde başlatılan altyapı seferberliğinin aralıksız devam ettiğini belirten Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlattığımız altyapı seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. 20 Milyarlık yatırımla şehrimize 2 bin 300 kilometre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 4 atıksu arıtma tesisi, 40 içmesuyu deposu kazandırıyoruz. Çalışmalarda yüzde 40 seviyelerine geldik. Çalışmaların tamamlanmasıyla şehrimizin 100 yıllık altyapı geleceğini güvence altına alacağız” ifadelerini kullandı.

Ulaşımda Kalıcı Çözümler Hayata Geçiriliyor

Ulaşım yatırımlarına ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Başkan Fırat Görgel, “Şehrimizin ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşlarımıza daha konforlu seyahat imkânı sunmak için Ulaşım ve Altyapı Bakanlığımızla şehrimize dev projeler kazandırıyoruz. Güney Çevre Yolu’nun uygulama projeleri hazırlandı, Kuzey Çevre Yolu’nun ihalesi tamamlandı ve şantiye hazırlıkları başladı. Karacasu ve Sanayi kavşaklarının yapımı büyük bir hızla sürüyor. Adana Yolu – Havaalanı Kavşakları ve bağlantı yolları için de proje çalışmaları tamamlandı” ifadelerini kullandı. 2025 yılı içerisinde şehir genelinde 65 kilometre sıcak asfalt, 260 kilometre sathi kaplama, 160 kilometre yol açımı ve bakım onarımı gerçekleştirildiğini kaydeden Görgel, köprü ve menfez yatırımlarıyla birlikte ulaşım altyapısına 2 Milyar TL’lik yatırım yapıldığını söyledi. Başkan Görgel ayrıca, 2026’da şehir tarihinin en büyük asfalt yatırımının gerçekleştirileceğini belirtti.

Çevreci ve Sürdürülebilir Projeler Öne Çıktı

“Çevreye Duyarlı Kahramanmaraş” hedefi doğrultusunda önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirten Başkan Görgel, “Kuzey ilçelerimizin katı atık sorununu çözüme kavuşturacak Entegre Katı Atık Tesisi’ni tamamlayarak hizmete aldık. Günlük 4 bin ton enkazı geri dönüştürebilen Enkaz Atıkları Geri Dönüşüm Tesisi de aktif olarak faaliyette. Büyükşehir Belediyemizin enerji ihtiyaçlarının yüzde 60’ını karşılayacak Pazarcık Güneş Enerji Santrali’ni de tamamladık. Yerel yönetimler tarafından şehrimize kazandırılan en büyük güneş enerji santrali özelliğine sahip” ifadelerini kullandı.

Üretim, İstihdam ve Sosyal Destekler Güçlendi

Üretimi ve istihdamı önceleyen projelere de değinen Görgel, “Kuzey ilçelerimizin asfalt ihtiyacını karşılayacak tesisimizi tamamladık. İnşallah önümüzdeki asfalt sezonunda üretime başlayacak. Derepazarı esnafımız için 230 iş yerinden oluşan Derepazarı Esnaf Çarşısı’nı tamamlayarak hizmete aldık. Tarımsal üretimi artırmak ve üreticimize destek olmak için; fidan ve sulama kanalı gibi desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Şehir merkezi ve ilçelerimizde düzenlediğimiz Meslek Edindirme Kursları ile onlarca vatandaşımızın istihdama katılımını sağladık” dedi. Sosyal desteklerin 4 kat artırıldığını vurgulayan Başkan Görgel; Dermankart ile düzenli nakdi destek sağlandığını, 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin tamamlanarak hizmete açıldığını da sözlerine ekledi.

Kültür, Spor ve Tarihi Miras Yatırımları

Şehrin sosyal ve kültürel yaşamını güçlendiren projelerin de hızla devam ettiğini belirten Başkan Görgel, “17 bin 500 seyirci kapasiteli Kahramanmaraş Stadyumumuzun inşası büyük bir hızla sürüyor. Stadımızın bulunduğu adaya Kapalı Spor Salonu ve Tam Olimpik Yüzme Havuzu da kazandıracağız. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde başlattığımız dönüşümde sona geldik. İnşallah burası şehrimizin yeni spor vadisi olacak” cümlelerini kaydetti. 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi yapıların restorasyonunun da devam ettiğini belirten Başkan Görgel, “Tarihi Kapalı Çarşı’nın restorasyonu hızla ilerliyor.Ulu Camii’nin restorasyonunda sona gelindi. Önümüzdeki Ramazan ayında tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’nin restorasyonu başladı.Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyle Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Merkezi’ne dönüşüyor.Demirciler Çarşısı ve Kasap Hali’nin restorasyonu başladı. Taş Köprü’nün restorasyonunda sona gelindi. Tarihi Kanlıdere Köprüsü’nün restorasyonu başladı” dedi.

2026 Her Alanda Kahramanmaraş’ın Yılı Olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, değerlendirmelerini, “2026 yılı; büyük projelerimizin tamamlandığı, Kahramanmaraş’ın her alanda daha güçlü bir şehir olarak yoluna devam ettiği bir yıl olacak. Bu süreçte daima yanımızda olan ve desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlıklarımıza, milletvekillerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarımıza şehrimiz ve hemşehrilerimiz için vermiş oldukları emek için teşekkür ediyorum. Yeni yılın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum”cümleleriyle noktaladı.