TCDD Ankara Demirspor Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan kırmızı-beyazlı ekip, oyunun kontrolünü ilk dakikalardan itibaren eline aldı. Baskılı oyununu erken dakikalarda skora yansıtan Akedaş İstiklal Spor, 14. dakikada Kemal Rüzgar’ın hızlı hücumda kaydettiği golle öne geçti. Temsilcimiz, 22. dakikada yine Kemal Rüzgar’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Maçın yıldızı olan Kemal Rüzgar, 28. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaparken, Akedaş İstiklal Spor ilk yarıyı 3-0’lık üstünlükle tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyun disiplinini sürdüren Akedaş İstiklal Spor, rakibine net pozisyon şansı tanımadı. Mücadelenin 65. dakikasında, Teknik Direktör Bayram Bektaş, hakeme yönelik itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Kahramanmaraş temsilcisi, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 32’ye yükselten Akedaş İstiklal Spor, ligde 3. sıraya yerleşti. Ankara Demirspor ise haftayı 26 puanla tamamladı.