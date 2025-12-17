İlçe belediyeleri arasında ilk olma özelliği taşıyan bu önemli girişim, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin gençliğe verdiği değeri ve katılımcı belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 18–30 yaş aralığındaki gençlerin sosyal, kültürel ve toplumsal alanlarda üretilecek projelerde aktif görev alabilecekleri Gençlik Meclisi için başvuruların başladığı duyuruldu. Gençlerin fikirlerini doğrudan yerel yönetime taşıyabilecekleri bu yapı, ilçede gençlik politikalarının kurumsal bir çatı altında ele alınmasını hedefliyor.

Başkan Akpınar: “İlçemizi Gençlerimizle Birlikte Yönetmek İstiyoruz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da Gençlik Meclisi’nin önemine dikkat çekerek, gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de en önemli aktörleri'nden olduğunu vurguladı. Başkan Akpınar, gençlerin görüş ve önerilerinin yerel yönetim anlayışının merkezinde yer alması gerektiğini belirterek, Gençlik Meclisi ile birlikte gençlerin karar süreçlerine doğrudan katkı sunacağı bir yapının oluşturulduğunu ifade etti.

Akpınar’ın değerlendirmeleri, belediyenin gençlere yönelik yaklaşımının yalnızca söylemde kalmadığını; somut, kalıcı ve katılımcı bir modelle desteklendiğini ortaya koydu.

Gençlerin Sözü Karar Mekanizmalarına Taşınacak

Kurulacak Gençlik Meclisi ile gençlerin; eğitim, kültür, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında proje üretmeleri ve bu projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol almaları hedefleniyor. Böylece gençler, yerel yönetim süreçlerinde izleyici konumundan çıkarak üreten ve yön veren bir paydaş haline gelecek.

Başvurular, 31 Aralık tarihine kadar @dbgencmeclis sosyal medya adresi üzerinden alınacak. Dulkadiroğlu Belediyesi, gençlerin enerjisi ve fikirleriyle ilçenin geleceğini birlikte şekillendirmeyi amaçlarken, Gençlik Meclisi’nin yerel yönetimlerde örnek bir model oluşturması bekleniyor.