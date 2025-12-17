Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetlerle, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşların hem günlük yaşamları kolaylaştırılıyor hem de sağlıklı ve aktif bir hayat sürmeleri destekleniyor.

Evde Bakım Hizmetleriyle Yaşam Kolaylaşıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine düzenli olarak giderek kapsamlı bakım hizmetleri sunuyor. Ev temizliğinden kişisel bakıma, sağlık kontrollerinden berber hizmetlerine kadar pek çok ihtiyaç titizlikle karşılanıyor. Sunulan bu hizmetlerle yaşlı bireylerin kendi evlerinde, güvenli ve konforlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri sağlanıyor.

Sağlık Takibi, Fizyoterapi ve Psikolojik Destek

Yaşlı vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmalar da hizmetlerin önemli bir parçasını oluşturuyor. Düzenli sağlık takipleriyle olası riskler erkenden tespit edilirken, hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşlara yönelik fizyoterapi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra, yaşlı bireylerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Bu bütüncül yaklaşımla, yaşlıların hem bedensel hem de ruhsal açıdan daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

Günlük Sıcak Yemek Desteği

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını da unutmuyor. Büyükşehir’in ustaları tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan sıcak yemekler, ekipler tarafından her gün yaşlıların evlerine ulaştırılıyor. Bu hizmetle, yalnız yaşayan ya da yemek hazırlamakta zorlanan vatandaşların düzenli ve sağlıklı beslenmeleri sağlanıyor.

Aktif Yaşam Merkezi Yaşlıların Buluşma Noktası Oldu

Dulkadiroğlu Divanlı Mahallesi’nde hizmete başlayan Aktif Yaşam Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata katılımını artıran önemli bir merkez haline geldi. Merkezde yaşlılara ücretsiz olarak sağlık hizmetleri, çeşitli kurslar ve sosyalleşme imkânları sunuluyor.Fizyoterapi ve ergoterapi hizmetlerinin yanı sıra demans ve Alzheimer’i önlemeye yönelik rehabilitasyon destekleri alan vatandaşlar, dekoratif el sanatları ve örgü kurslarıyla da el becerilerini geliştiriyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak aktif kalma imkânı bulan yaşlılar, merkez sayesinde kendilerine zaman ayırma ve yeni sosyal bağlar kurma fırsatı yakalıyor.