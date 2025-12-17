Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK), farklı yaş gruplarından vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Birbirinden farklı onlarca atölyede sürdürülen eğitimler sayesinde kursiyerler hem yeni beceriler kazanıyor hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

KAMEK bünyesinde düzenlenen Fotoğraf Çekimi Kursunda ise teorik ve pratik eğitimler eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde kursiyerlere; fotoğraf makinelerinin teknik özellikleri, kadraj oluşturma, ışık kullanımı, kompozisyon ve estetik bakış açısı gibi temel fotoğrafçılık bilgileri aktarılıyor.

Edindikleri teorik bilgileri sahada uygulama imkânı bulan kursiyerler, bu kapsamda şehrin önemli turizm noktalarından Yeşilgöz, Döngel Mağaraları ve Fırnız’a teknik gezi düzenledi. Doğal ve tarihi dokusuyla öne çıkan alanlarda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde kursiyerler, doğa fotoğrafçılığına dair çekim tekniklerini birebir deneyimleme fırsatı yakaladı.Doğa harikası mekânlarda gerçekleştirilen uygulamalı çekimler, renkli ve keyifli anlara sahne oldu. Farklı ışık koşulları ve doğal kompozisyonlar eşliğinde çekim yapan kursiyerler, teorik bilgilerini pratiğe dökerek fotoğrafçılık becerilerini pekiştirdi.