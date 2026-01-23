Şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sahadaki çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyor. Ulaşımın güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlanması adına başta ana arterler olmak üzere şehir içi yollar, bulvarlar, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarında kar küreme, tuzlama ve solisyon uygulamaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalarla, kar birikimi ve buzlanmanın neden olabileceği risklerin önüne geçilerek yolların ulaşıma açık tutulması sağlanıyor. Öte yandan yaya güvenliğini önceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması da yürütüyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 200 personel görev alıyor. Ekipler; kaldırımlar, yaya geçitleri, hastane çevreleri, kamu kurum ve kuruluşlarının önleri ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yürüyüş yollarında biriken karları titizlikle temizliyor. Yürütülen bu çalışmalarla birlikte özellikle kar ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek kayma ve düşme gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.