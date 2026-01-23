Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanında yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yollar ulaşıma açık tutuluyor.Soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı önleyici tedbirleri artıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kritik güzergâhlarda yoğun bir mesai harcıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ana arterler, bulvarlar, kavşaklar ve bağlantı yollarında tuzlama uygulamaları kesintisiz şekilde devam ediyor.Yüzlerce araç ve personelin görev aldığı karla mücadele çalışmaları kapsamında, yollar üzerinde biriken kar hızla temizlenirken, buzlanma ihtimali bulunan bölgelerde ise tuz ve solüsyon uygulamaları yapılıyor. Ekipler, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte oluşabilecek risklere karşı sahada teyakkuz halinde bulunuyor.