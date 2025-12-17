Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, insanı merkeze alan düşünce yapısı, hoşgörüyü esas alan yaklaşımı ve yüzyıllardır gönüllere yön veren öğretileriyle tüm insanlığa ışık tutan Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 752. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programı daha düzenledi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği ile Kahramanmaraş Hz. Mevlâna Kültürü Tasavvuf Musikisi Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği programda Mevlâna’nın sevgi, birlik ve kardeşlik çağrısı bir kez daha vatandaşlarla buluşturuldu.

Saraçhane Camii Meydanı’nda bulunan Saatçiler Pasajı’nda gerçekleştirilen anma programına; KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Dulkadiroğlu Kaymakamı HicabiAytemür, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tasavvuf Musikisi ve Sema Gösterisi Büyük İlgi Gördü

Türk Tasavvuf Musikisi dinletisiyle başlayan programda koro, Mevlevi geleneğinin ruhunu yansıtan eserleri seslendirerek meydanda derin bir manevi atmosfer oluşturdu. Ardından sahneye çıkan semazenler, Mevlâna’nın “aşk, teslimiyet ve insan-ı kâmil” anlayışını temsil eden sema ayinini icra etti. Dönüşlerin ritmi, ney taksiminin huzur veren tınısıyla birleşerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.