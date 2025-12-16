Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, göreve geldikleri günden bu yana yürütülen çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirirken, Onikişubat’ın geleceğine yön verecek projelere dair önemli mesajlar verdi.

Başkan Toptaş, 2025 yılının son günlerine yaklaşıldığını belirterek, yeni yılın Kahramanmaraş’a, Onikişubat’a ve tüm hemşehrilere hayırlar getirmesini temenni etti.

“DEPREM SONRASI SÜREÇTE YOĞUN VE YORUCU BİR DÖNEM GEÇİRDİK”

Deprem sonrası sürecin zorluklarına dikkat çeken Başkan Toptaş, Onikişubat’ın Kahramanmaraş’ın nüfus olarak en büyük ilçesi olduğunu hatırlatarak, 141 mahallede yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kısa, orta ve uzun vadeli sorunları sahada hemşehrilerle istişare ederek ele aldıklarını vurgulayan Toptaş, özellikle yerinde dönüşüm ve ruhsatlandırma süreçlerinde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Yerinde dönüşüm kapsamında taban alan katsayısının artırılmasıyla hem vatandaşların hem de müteahhitlerin sürece daha güçlü şekilde dahil olduğunu belirten Başkan Toptaş, bugüne kadar yaklaşık 7 bin bağımsız bölüm için yerinde dönüşüm ruhsatı düzenlendiğini açıkladı. Orta hasarlı binaların güçlendirme süreçlerinde de yine yaklaşık 7 bin bağımsız bölümün ruhsatlandırıldığını ifade etti.

ALTYAPI VE ULAŞIMDA TARİHİ YATIRIM

Programda altyapı ve ulaşım yatırımlarına da geniş yer ayıran Başkan Toptaş, deprem sonrası ağır tonajlı araçların yol açtığı deformasyonların giderilmesi için büyük bir asfalt seferberliği başlattıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana yaklaşık 270 kilometre yol ağında 775 milyon TL bedelli 155 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini belirten Başkan Toptaş, bu rakamlarla Onikişubat Belediyesi’nin ilçe belediyeleri arasında en fazla asfalt serimi yapan belediye olduğunu vurguladı. Asfalt çalışmalarının öncesinde zemin güçlendirme, dolgu ve stabilize işlemlerinin titizlikle yapıldığını da sözlerine ekledi.

GENÇLİK, SPOR VE SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖNCELİĞİ

Gençlere yönelik projelerin özel bir hassasiyet taşıdığını belirten Başkan Toptaş, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde yapımı süren modern Gençlik Merkezi’nin yüzde 40 seviyesine ulaştığını ve 19 Mayıs’a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Merkezde etüt alanları, atölyeler, e-spor merkezi ve KahveOn2 markasının yer alacağını ifade etti.

Kale Mahallesi’nde yapımı devam eden ikinci Gençlik Merkezi’nin ise yüzde 80 seviyesinde olduğunu belirten Toptaş, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimine katkı sunacak projelere devam edeceklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik alanında da önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Toptaş; Gündüz Bakım Evleri, kır düğün salonları, Kadın Emeği Çarşısı, Vefa Konakları ve Evlilik Okulu gibi projelerle aileye, kadına ve emekliye doğrudan dokunan hizmetler ürettiklerini kaydetti.

YEŞİL ALANLAR VE GÜVENLİ PARK MODELİ

Onikişubat’ta park anlayışını değiştirdiklerini ifade eden Başkan Toptaş, yapılan parkların sadece birer yeşil alan değil, yaşayan sosyal tesisler haline geldiğini söyledi. Yapay zekâ destekli kamera sistemleriyle güvenli park modelini hayata geçirdiklerini belirten Toptaş, Kahve 12 konseptiyle parkların daha kontrollü ve nitelikli hale getirildiğini ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN VE ENERJİ YATIRIMLARI

Belediyenin mali disiplini ve sürdürülebilirlik anlayışına da değinen Başkan Toptaş, Kumarlı Mahallesi’nde yapımı süren Hidroelektrik Santrali (HES) projesiyle yıllık yaklaşık 25 milyon TL gelir hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca belediyenin makine parkını güçlendirmek amacıylakazıcı, yükleyici, ekskavatör, çöp arabaları, hem büyük hem küçük, hem süpürge araçları temin ederek yaklaşık 100 milyon TL’lik araç yatırımı planladıklarını duyurdu.

KÜLTÜREL FESTİVALLERLE MORAL YÜKSELTİLDİ

Deprem sonrası moral ve motivasyonu artırmak amacıyla çok sayıda festival ve kültürel etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Toptaş, Bağ Bozumu Festivali’nin büyük ses getirdiğini söyledi. Festivalin sadece ekonomik değil, şehrin tanıtımı ve birlik ruhu açısından da önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

ARDIÇSUYU’NA MUHTEŞEM PROJE

Turizm projelerine de değinen Başkan Toptaş, Ardıç Suyu ve Ilıca bölgelerinde kapsamlı kentsel tasarım ve turizm projelerinin hayata geçirileceğini müjdeledi.

Başkan Toptaş, “Onikişubat ilçemiz de şehrimizin turizm potansiyeli açısından en yüksek ilçelerin başında geliyor. Gerçekten çok önemli aslında bölgelerimiz var. Turizme kazandırılması gereken bölgelerimiz var. Burada hem Büyükşehir Belediyemiz çalışmalar yürütüyor. Bizler de OnikişubatBelediyesi olarak bu sürecin içerisinde bulunalım istedik. Ardıç Suyu da bu mekanlardan bir tanesiydi. Tabii burada özel mülkiyetler var. Burada bir kentsel tasarımın hazırlanması gerekiyordu. Yaklaşık 1,5 yıldır bu çalışmaları yürütüyoruz. Burada usulüne uygun bir şekilde güzel bir kentsel tasarım projesi hazırladık ve buna göre de bir imar planı hazırladık. İnşallah en kısa süre içerisinde bu planımızı Büyükşehir Belediyemize gönderip burada onaylayacağız ve çok güzel bir aslında mesire yerini ve turizm alanını hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bir turizm vadisi haline getirip burayı da bir destinasyonun parçası haline getirmeyi düşünüyoruz.” Dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI ONİKİŞUBAT’TA

Ahır Dağı’na işlenen ve dünyanın en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan proje hakkında da konuşan Başkan Toptaş, Kahramanmaraş’ın İstiklal Madalyalı bir şehir olarak bu projeyi fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Projenin ulusal ve uluslararası düzeyde büyük ilgi gördüğünü belirtti.

“HEMŞEHRİLERİMİZ MÜSTERİH OLSUN”

Programın sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Hanifi Toptaş, hemşehrilerinden aldıkları güven ve sabrın en büyük motivasyon kaynakları olduğunu vurgulayarak, Onikişubat’ı daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha mutlu bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Toptaş, programın gerçekleşmesine katkı sunan AKSU TV yönetimine, çalışanlarına ve sunucu Kurtuluş Şükür’e teşekkür etti.