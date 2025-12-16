Yaklaşık 500 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmayla kavşaktaki sinyalizasyon kalkacak, yeni bağlantı yolları ile trafik güvenliği daha da artacak.

Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısını güçlendirmek, şehir içi trafiği rahatlatmak ve vatandaşlara daha konforlu, hızlı ve güvenli bir ulaşım ağı sunmak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Sanayi Kavşağı Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Projesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve yapım ihalesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yatırım, 500 Milyon TL’lik bedelle şehre kazandırılıyor. Tamamlandığında şehir trafiğine önemli ölçüde nefes aldırması hedeflenen proje, özellikle sanayi bölgesinde yaşanan bekleme süresini ortadan kaldırarak ulaşım güvenliği ve konforunu üst seviyeye taşıyacak.

Doğu Çevre Yolu’nda Yoğun Mesai

Ekipler, Doğu Çevre Yolu üzerinde konumlanan yeni kavşak alanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında bölgede zemin düzenleme çalışmaları ve köprü ayaklarının imalatı titizlikle yürütülüyor. Fiziki ilerlemenin her aşaması modern mühendislik ve şehircilik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor.

Modern ve Yüksek Kapasiteli Kavşak

Doğu Çevre Yolu’nda trafiğin en yoğun noktalarından birinde inşa edilen Sanayi Kavşağı; 5 ayaklı,115 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde iki köprü, bir buçuk kilometrelik ayrılma ve katılma yolları ve yeni bağlantı arterlerini kapsayan kapsamlı bir ulaşım yatırımı olarak dikkat çekiyor.Proje, sürüş güvenliğini artırmanın yanı sıra trafik akışını kesintisiz hale getirerek bölge esnafı ve sanayi tesislerine erişimi çok daha hızlı ve güvenli bir yapıya kavuşturacak.

Hedef 2026’nın Eylül Ayı

Hayata geçirilen projeyle Doğu Çevre Yolu’nda özellikle sanayi bölgesindeki yoğun araç trafiğinin azaltılması, şehir merkezine erişimin kolaylaştırılması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tamamlandığında Sanayi Kavşağı, şehrin en kritik ulaşım noktalarından birinde modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir kavşak yapısı olarak hizmet verecek.Projenin 2026 yılının Eylül ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

“Şehrimizin Geleceğine Yapılan En Önemli Yatırımlardan”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Sanayi Kavşağı Projesi’nin şehir ulaşımı açısından stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Projesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından ihalesi gerçekleştirilen bu yatırım, tamamlandığında hem sanayi bölgemizdeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak hem de şehir merkezine ulaşımı daha güvenli ve hızlı hale getirecek. 500 Milyon TL’lik bu önemli çalışma, şehrimizin geleceğine yapılan güçlü bir yatırım. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Hedefimiz, projeyi 2026 yılı Eylül ayına kadar tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmak.Şehrimizin ulaşım vizyonunu güçlendirecek bu stratejik projenin Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu değerli yatırımın şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.