Hanifi Toptaş başkanlığındaki OnikişubatBelediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına aldırış etmeden rutin çöp toplama ve temizlik çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına sahada yoğun mesai harcayan ekipler, özellikle ana arterler, mahalle içleri, hastane çevreleri ve yoğun kullanılan güzergâhlarda temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çalışmalar 7/24 devam ediyor

Soğuk hava ve kaygan zemin şartlarına rağmen görev başında olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda kış şartlarında temizlik hizmetlerinin aksamaması için ekipman ve personel planlamasının önceden yapıldığını belirterek, kar yağışının devam ettiği süreçte de temizlik çalışmalarının aynı hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etti.

Ayrıca vatandaşlardan, çöp bırakma saatlerine riayet etmeleri ve ekiplerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde duyarlı olmaları istendi.

Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra çevre temizliğini de öncelikli hizmet alanları arasında tutan Onikişubat Belediyesi, kış şartları ne kadar ağır olursa olsun vatandaşların yaşam konforunu korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.