Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şubesi dernek binasının temel atma törenine katıldı. Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusunun ön plana çıktığı program, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Pazarcık Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma törenine; Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube Başkanı Hasan Hüseyin Değirmenci ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda protokol üyeleri ve dernek yöneticileri tarafından yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Dualar eşliğinde temeli atılan yeni dernek binasının, Pazarcık’ta sosyal, kültürel ve toplumsal dayanışmaya önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Başkan Görgel’den Birlik Beraberlik Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün burada temellerini attığımız Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube binası, güçlü birliktelik ve kardeşliğimizin somut bir göstergesi. Bu yapı sadece bir bina değil; kültürün, paylaşmanın, dayanışmanın ve ortak değerlerimizin yaşatılacağı önemli bir merkez olacak. Yeni dernek binasının Pazarcık’ımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.