Açıklamada, aile hekimliği sisteminde son dönemde artan performans baskısı, adaletsiz ücret kesintileri ve bilim dışı uygulamalara karşı güçlü bir duruş sergilendi.

KAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Onur Tekşen imzasıyla yapılan açıklamada, birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin giderek artan iş yükü ve belirsiz performans kriterleri altında mesleklerini icra etmekte zorlandıkları vurgulandı.

PERFORMANS SİSTEMİ HEKİMLİĞİ GÖLGELEDİ

Son bir yıl içinde Aile Sağlığı Merkezlerine başvurmayan kayıtlı hastalar gerekçe gösterilerek, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının ücret katsayılarının ilk kez yarıya düşürüldüğü belirtilen açıklamada, bu uygulamanın hekimler üzerinde ciddi bir ekonomik ve psikolojik baskı yarattığı ifade edildi.

Günlük 70’i aşan yoğun poliklinik sayısına rağmen hekimlerin, binlerce farklı veriyi sisteme girmeye zorlandığına dikkat çekildi. Açıklamada, ücretlerin büyük bölümünün öngörülemez ve kontrol dışı parametrelerle belirlendiği, aile hekimlerinin aldığı ücretin yalnızca yüzde 35’inin taban ödeme olduğu kaydedildi.

İZİN VE HASTALIK CEZAYA DÖNÜŞÜYOR

Aile hekimlerinin uzun süre izin alması ya da hastalanması durumunda, maaşlarının en düşük memur maaşının dahi altına düşebildiği vurgulandı. Bu durumun insan onuruyla bağdaşmadığı belirtilerek, “Başka hiçbir meslek grubunda bu denli ağır ve bu ölçüde performansa dayalı bir ödeme sistemi bulunmamaktadır” denildi.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Aile hekimlerine daha önce verilen “nüfus düzenlemesiyle ücretlerin düşmeyeceği” yönündeki sözlerin yerine getirilmediği ifade edildi. Nüfus başına katsayıların artırılması beklenirken, bunun yerine “pozitif performans” adı altında yeni kesinti mekanizmalarının devreye sokulduğu vurgulandı.

VERGİ YÜKÜ HEKİMLERİN OMUZLARINDA

Basın açıklamasında, kamuda çalışan hekimlerin Türkiye’de en yüksek vergi ödeyen meslek grupları arasında yer aldığına dikkat çekildi. Aile hekimlerinin ortalama vergi beyanlarının; kuyumcuların 5 katı, avukatların 7 katı, taksi çalışanlarının 18 katı ve berberlerin yaklaşık 70 katı olduğu ifade edilerek, vergi sisteminde hekimler lehine adil bir düzenleme yapılması gerektiği belirtildi.

“BİZ HEKİMİZ, HAFİYE DEĞİL”

Açıklamada en çok tepki gösterilen konulardan biri de aile hekimlerine yüklenen “hafiyelik” görevi oldu. Hakkında arama kararı bulunan veya adresine ulaşılamayan on binlerce kişinin Aile Sağlığı Merkezine gelmemesi halinde, hekimlerin ücretlerinden kesinti yapılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

“Devletin kolluk kuvvetlerinin bulamadığı kişileri bizlerden bulmamız isteniyor. Bizlerden dedektiflik bekleniyor. Biz hekimlik yapıyoruz, hafiye değiliz” ifadelerine yer verildi.

HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ

Aile hekimleri, sürekli değişen ve bilimsel temelden uzak kriterler nedeniyle hastalarına ayırmaları gereken zamanı bilgisayar başında veri girişi yaparak geçirmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Telefon başında sekreterlik yapmaya zorlanan sağlık çalışanlarının bu durumdan ciddi şekilde yıprandığı ifade edildi.

YÖNETMELİK SAHADAN GELMELİ

KAHED, aile hekimlerini muayeneden uzaklaştıran mevcut yönetmeliğin kaldırılmasını talep etti. Bunun yerine, sahada çalışan aile hekimlerinin görüşleriyle hazırlanacak, uygulanabilir ve bilimsel bir yönetmeliğin yürürlüğe konulması çağrısında bulunuldu.

“Hastanın en iyi hizmeti aldığı, hekimin de insani koşullarda çalıştığı bir sistem istiyoruz.

Bırakın hekimlik yapalım, tıp diplomamızın hakkını verelim.”

Basın açıklaması, güçlü bir birinci basamak sağlık sisteminin ancak mutlu ve güvende çalışan hekimlerle mümkün olacağı vurgusuyla sona erdi.