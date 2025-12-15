Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz Kahramanmaraş” vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik destek ve projelerini kararlılıkla sürdürüyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamda daha bağımsız ve aktif olabilmelerine katkı sağlayacak anlamlı bir destek programı daha gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Hollanda’da faaliyet gösteren Katre Vakfı iş birliğinde düzenlenen program çerçevesinde; 70 adet elektrikli motor, 10 adet akülü tekerlekli sandalye ve 80 adet çeşitli medikal malzeme olmak üzere toplam 160 adet özel tertibatlı ekipman, özel gereksinimli vatandaşlara teslim edildi.

Teslim programı, Dulkadiroğlu Bayazıtlı Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Katre Vakfı Başkanı Muhammet Mehmet Coşkun, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Furkan Ünaldı, Dulkadioğlu İlçe Başkanı Ali Çam, özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

“Dayanışmanın ve Paylaşmanın En Kıymetli Haline Şahitlik Ediyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, özel gereksinimli bireylere yönelik yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, “Bugün burada dayanışmanın, paylaşmanın ve insan olmanın en kıymetli haline hep birlikte şahitlik ediyoruz. Katre Vakfı ile iş birliği içerisinde organize ettiğimiz 70 adet elektrikli motor, 10 adet akülü tekerlekli sandalye ve 80 adet medikal malzemeyi engelli kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Engelsiz Kahramanmaraş Hedefimize Bir Adım Daha”

6 Şubat depremlerinin ardından özel gereksinimli vatandaşların ihtiyaçlarına ayrı bir hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Başkan Görgel, “Depremler sonrasında Kahramanmaraş’ımızda en çok hassasiyet gösterdiğimiz konuların başında özel gereksinimli vatandaşlarımız geldi. Bugün içerisinde bulunduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezi, bu anlayışımızın somut bir tezahürü. Burası umutların yeşerdiği, bireylerin yalnız olmadığını hissettiği ve güç bulduğu bir yaşam alanı haline geldi. Bizim için engelsiz şehir, yalnızca fiziki düzenlemelerle değil, kalplerdeki engelleri kaldırmakla mümkündür. Bugün kurulan gönül köprüsü, mesafelerin değil iyiliğin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

“Temennimiz, Desteklerin Özel Kardeşlerimize Güç ve Huzur Vermesi”

Katre Vakfı Başkanı Muhammet Mehmet Coşkun ise konuşmasında, gerçekleştirilen desteğin önemine dikkat çekerek, “Bugün burada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onların günlük yaşamda daha özgür hareket edebilmelerini sağlayacak çok anlamlı bir hayrı gerçekleştirmek için bir aradayız. Bu projede bizlere her zaman destek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizin katkılarıyla Hollanda’dan getirilen bu özel tertibatlı araçları özel gereksinimli vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Temennimiz, bu desteklerin kardeşlerimize güç, özgürlük ve huzur vermesi, hayatlarına kalıcı bir kolaylık katmasıdır” diye konuştu.

Özel Gereksinimli Vatandaşlardan Destek Teşekkürü

Ekipman desteğinden faydalanan vatandaşlardan Arzu Sarıtaş, “Bu araçlar bizim elimiz, ayağımız. Ekipman destekleri bizim için çok değerli. Bu kıymetli destekler için Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Halil Sefa Çimen, “Bugün sağlanan akülü tekerlekli sandalye, bizim ulaşımımız açısından son derece önemli. Bunun sayesinde tek başıma bir yerden başka bir yere rahatlıkla gidebileceğim. Özellikle rampalardan daha rahat çıkabileceğim. Bu destek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ederim” diye konuştu.