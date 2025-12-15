Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gönüllere ışık tutan fikirleri ve evrensel hoşgörü anlayışıyla asırlardır insanlığa rehberlik eden Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 752. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programı düzenledi.

Manevi atmosferiyle dikkat çeken program, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Mevlâna Tasavvuf Kültürü Sema Derneği iş birliğiyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Salonun dolduğu gecede, katılımcılar asırlardır süregelen Mevlevi geleneğinin zarif ve derin anlam yüklü ritüellerine tanıklık etti. Program, Türk Tasavvuf Musikisi’nin ruhu dinlendiren eserleriyle başladı. İlahi ve naatların yankılandığı salonda, dinleyiciler manevi bir yolculuğa çıkarıldı.

Tasavvuf musikisinin derin ve huzur veren tınıları, Hz. Mevlâna’nın sevgi, hoşgörü ve insan merkezli düşünce dünyasını katılımcılara bir kez daha hatırlattı.Gecenin en anlamlı anlarından biri ise sema töreni oldu. Mevlevi geleneğinin en önemli sembollerinden biri olan sema, estetik duruşu ve derin maneviyatıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Sema sırasında katılımcılar, Hz. Mevlâna’nın ilahi aşka ulaşma yolculuğunu temsil eden bu kadim geleneğin anlam dünyasına yakından tanıklık etti.Program sonunda vatandaşlar, böylesine anlamlı ve manevi değeri yüksek bir etkinlik düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, Hz. Mevlâna’nın evrensel mesajlarının yaşatılmasına katkı sunan program dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile emeği geçen herkese teşekkür etti.