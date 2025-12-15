KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde şehrin dört bir yanında altyapı yatırımları aralıksız sürüyor. Şehir genelinde 170’in üzerinde noktada eş zamanlı olarak yürütülen imalatlarla; içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı güçlendirilerek daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir şehir altyapısı hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu’na bağlı Duraklı ve Sütçü İmam mahallelerinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Saha ziyaretlerine KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık da eşlik etti. Sahada görev yapan teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Görgel, imalatların mevcut durumu, iş programı ve tamamlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaların şehir içi ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için koordinasyonla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Şehir Genelinde 170’in Üzerinde Nokta

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin tamamında altyapıyı güçlendirmeye yönelik çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. KASKİ Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 170’in üzerinde noktada eş zamanlı olarak devam eden imalatlarla Kahramanmaraş’ımızın altyapı geleceğini güvence altına alıyoruz. Bugün Duraklı ve Sütçü İmam mahallelerimizde çalışmaları yerinde inceledik. Altyapı görünmeyen ama şehirlerin en hayati unsurlarından biri. Biz, Kahramanmaraş’ta sağlam altyapı üzerine güçlü bir gelecek inşa etme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Altyapının ardından da yol noktasında şehir tarihinin en büyük asfalt yatırımını hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.