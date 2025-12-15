Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda yürütülen kapsamlı peyzaj çalışmalarıyla alanın doğal dokusu güçlendiriliyor.

Çalışmaların merkezinde yer alan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında Kapıçam Şehir Mezarlığı’na bin 500 adet çam fidanı dikiliyor. Gerçekleştirilen fidan dikimiyle mezarlık alanının yeşil dokusunun zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Mevcut Yeşil Doku Koruma Altında

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni ağaç dikimlerinin yanı sıra mevcut bitki örtüsünün korunmasına da büyük özen gösteriyor. Mezarlık genelinde yabani ot temizliği titizlikle gerçekleştirilirken, ağaç ve çiçeklerin bakım çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Bu sayede hem yeşil alanların sağlıklı şekilde gelişimi sağlanıyor hem de mezarlık alanının düzenli ve bakımlı görünümü korunuyor.