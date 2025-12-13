Saat 19.30’da başlayacak programa tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlâna’nın vuslatının 752. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma programı düzenleyecek. Mevlâna Tasavvuf Kültürü Sema Derneği iş birliğiyle düzenlenecek program, 13 Aralık Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.

Saat 19.30’da başlayacak etkinlikte, Mevlana’nın hoşgörü, sevgi ve insanlık değerlerini yaşatan anlamlı bir sema töreni icra edilecek. Gecede ayrıca Türk Sanat Musikisi’nin seçkin eserlerinden oluşan bir dinleti de katılımcılara sunulacak. Manevi atmosferi güçlendirecek bu özel programda, Mevlevi geleneğinin derinliklerini yansıtan ritüeller ve eserler sahnelenecek.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm vatandaşların bu anlamlı programa davetli olduğu belirtildi.