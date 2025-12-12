Yol çizgi çalışmalarının bitirilmesiyle Sümbüllü Caddesibu geceden itibaren yeniden ulaşıma açılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Vadi Mahallesi’nde bulunan Sümbüllü Caddesi’nde yaşanan çökmenin ardından başlattığı kapsamlı yenileme ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı.Şehrin ulaşım ağında önemli bir yere sahip olan arter, yapılan çalışmalarla modern ve güvenli bir görünüme kavuştu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, öncelikle caddenin zemininde güçlendirme işlemleri gerçekleştirildi. Ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yolun dayanıklılığı ve sürüş konforu artırıldı, bölgede trafik işaret ve işaretçileri ekleniyor. Sümbüllü Caddesi’nin Tekerek’e çıkış istikametindeki 1,2 kilometrelik bölümde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla birlikte arterin ulaşım konforu ve güvenliği önemli ölçüde artırıldı. Yenilenen arter, Vadi, Boğaziçi, Tekerek ve Haydarbey mahalleleri başta olmak üzere geniş bir bölgenin ulaşım standardına katkı sağladı. Son olarak yol çizgi çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Sümbüllü Caddesi, bu geceden itibaren yeniden ulaşıma açılacak.