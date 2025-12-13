Kahramanmaraş'ın istihdamına önemli katkı sağlayacak olan bu program, Kahramanmaraş Valiliği ve İlçe Kaymakamlıkları işbirliğinde hayata geçiriliyor. Program kapsamında işe alınacak 2000 kişi, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görevlendirilecek.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başvurular 13 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 17 Aralık 2025 tarihine kadar 5 gün boyunca devam edecek.

Adaylar başvurularını;

· e-Devlet

· ALO 170 hattı

· İŞKUR e-şube

üzerinden kolaylıkla yapabilecekler.

Seçme Yöntemi ve Çalışma Süresi

Programa katılacak kişiler, şeffaflık ilkesi çerçevesinde Noter Kurası yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi 23 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Seçilen katılımcılar, 02 Ocak 2026 tarihinde işe başlayacak ve program 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında katılımcılar, kamu hizmetlerinin desteklenmesinde önemli bir rol üstlenecekler.