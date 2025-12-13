Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mutlu Güler (30) yönetimindeki 46 ACG 392 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen 35 ZC 572 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüjde bulunan ağaca vurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ardından 46 AHY 420 plakalı başka bir otomobile daha çarparak durabildi.

Üç aracın karıştığı kazada sürücü Mutlu Güler olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan H.K. ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.