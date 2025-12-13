Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” unvanı verilen ilk şehir olmanın bilinciyle kültür ve sanat programlarını kesintisiz sürdürüyor.

Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde tiyatrodan söyleşilere, okur-yazar buluşmalarından atölyelere ve çocuklara yönelik özel programlar hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yoğun ilgi görerek devam ediyor. Bu kapsamda, yazar Mustafa Köneçoğlu, Andırın Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Sanat ve Edebiyat Şehrin Her Noktasında

Yazar Mustafa Köneçoğlu, gençlere edebiyatın şehir kimliğine katkısını ve Kahramanmaraş’ın neden “edebiyatın kalbi” olarak anıldığını kendine özgü üslubuyla aktardı. Edebiyatın bir şehir için yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda kimlik ve hafıza unsuru olduğunu vurgulayan Köneçoğlu, Kahramanmaraş’ın edebiyat geleneğinin Türkiye’de özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Etkinlikler Aralık Ayı Boyunca Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında Aralık ayı boyunca her yaştan vatandaş için hazırlanan kültür-sanat programlarının Kahramanmaraş’ın kültürel belleğini diri tutmak ve sanatsal üretimi teşvik etmek açısından etkinliklerin düzenleneceği ifade edildi. Vatandaşların etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/12/04/aralik-kultur-sanat-sezonu-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşabileceği belirtildi.