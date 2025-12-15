Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve dil bilincini geliştirmeyi amaçlayan Dilimizin Zenginlikleri Projesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında “Sözlük Özgürlüktür” sloganıyla devam ediyor.

Proje kapsamında Kahramanmaraş’ta düzenlenen Sözlük Tasarımı Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yarışmaya katılarak derece elde eden öğrenciler, İl Millî Eğitim Müdürümüz Erhan Baydur ile ödül töreninde bir araya geldi. İl Müdürümüz, dereceye giren sözlük tasarımlarını tek tek inceleyerek eser sahiplerinden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı ve öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Tören sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, yarışmaya katılan öğrencilerin Türkçenin gücünü, kültürel mirasını ve zengin söz varlığını özgün bakış açılarıyla ele aldıklarını belirterek, dereceye giren öğrencileri, onları teşvik eden danışman öğretmenleri ve desteklerini esirgemeyen ailelerini tebrik etti.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler şu şekilde oldu:

İlkokul Kademesi

Ahmet Beyazıt İlkokulu öğrencisi Reyyan Zeynep ÜNAL, “Köklü Sözler Klasik İzler – Eski Kelimelerle Yeni Yolculuk” adlı sözlük çalışmasıyla il birincisi oldu.

Ortaokul Kademesi

Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencisi Sare Duru Boylu, “Sana Bir Şey Deyim mi?” adlı sözlüğüyle il birinciliğine değer görüldü.

Lise Kademesi

Kahramanmaraş Mado Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İkranur ERTÜRKMEN, “Lugat-ı Maşuka – Sevgilinin Sözlüğü” isimli çalışmasıyla il birincisi oldu.