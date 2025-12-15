EXPO 2023 alanında hizmet veren Vaha 1601 Restaurant’ta gerçekleştirilen tanıtım programına, Kahramanmaraş’ta spora ve sporcuya destek veren çok sayıda davetli katıldı. Lansmanda takım kadrosu tanıtılırken, teknik heyet de yeni sezon hedefleri ve beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altın Kızlar’ın ligde iddialı bir mücadele ortaya koyacağı vurgulandı.

Program kapsamında kulübe destek veren sponsorlara sahnede teşekkür edilirken, sporun gelişiminde kamu–özel sektör iş birliklerinin önemi bir kez daha dile getirildi. Samimi ve coşkulu anlara sahne olan lansman programı, sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Maraşgücüspor çatısı altında mücadele eden Altın Kızlar, yeni sezona güçlü bir birliktelik ve kararlılıkla hazır oldukları mesajını verdi.

ÖZDEMİR: “TAMAMI KAHRAMANMARAŞLI SPORCULARDAN OLUŞAN BİR TAKIM 2. LİG’DE YER ALACAK”

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, lansmana katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp sevk ve idaresinin sporun gelişmesindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Altın Kızlar’ın bir süre önce kulüpsüz olduğunu öğrendiklerini ifade eden Özdemir, sporcuların 2. Lig’de mücadele etme taleplerinin güçlü bir kulüp çatısı altında karşılık bulduğunu söyledi. Takımın tamamen Kahramanmaraşlı sporculardan oluşmasının büyük bir değer olduğunu vurgulayan Özdemir, hiçbir transfer yapılmadan lige katılım sağlanacağını belirtti.

Özdemir, Sina Yapı başta olmak üzere sponsorların katkılarıyla başarılı bir sezon geçirileceğine inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

BAŞKAN DAĞLI’DAN MADDİ VE MANEVİ DESTEK VURGUSU

Lansmanda konuşan Maraşgücü Spor Kulübü Başkanı Mustafa Dağlı, özveri, birlik ve inanç vurgusu yaptı. Hentbol branşına büyük bir fedakârlıkla başladıklarını belirten Dağlı, sürecin Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’in öncülüğünde şekillendiğini söyledi.

Özdemir’in yaktığı meşalenin kendilerine yol gösterdiğini ifade eden Dağlı, kulüp olarak forma ve arma bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. Takımın yapısına da değinen Dağlı, teknik ekip ve sporcuların azimle çalışan, sorumluluk bilinci yüksek bir anlayışa sahip olduğunu dile getirdi.

Başkan Dağlı konuşmasının sonunda, “Bu yolda bizlere inanan, bizimle birlikte yürüyen ve maddi-manevi desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza şükran borçluyuz” dedi.

ÜNSAL: “ALTIN ŞEHİR’DE ALTIN BİR HENTBOL TAKIMI VAR”

Sina Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Ceylan Ünsal, lansmanda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Maraşgücüspor Altın Kızlar Takımı’nı tebrik etti.

Bir anne olarak genç sporcuların azmine dikkat çeken Ünsal, kadınların hem sporda hem de iş hayatında kararlılıkla başarıya ulaşabileceğini vurguladı. Kahramanmaraş’ı “Altın Şehir” olarak nitelendiren Ünsal, altın değerinde bir hentbol takımının kurulmasından büyük gurur duyduklarını belirterek, Maraşgücü Hentbol Takımı’nın her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

DO COTTON GRUP: “BU BİRLİKTELİK UZUN SOLUKLU BİR YOL ARKADAŞLIĞI”

Do Cotton Grup Muhasebe Müdürü Dertli, Maraşgücüspor gibi köklü bir kulüple iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sporun birleştirici gücüne ve gençlerin gelişimindeki rolüne inandıklarını belirten Dertli, Maraşgücüspor’un azim, disiplin ve mücadele anlayışının Do Cotton Grup’un vizyonuyla örtüştüğünü söyledi. Bu birlikteliği yalnızca bir sponsorluk olarak değil, uzun soluklu bir yol arkadaşlığı olarak gördüklerini vurguladı.

Dertli ayrıca, Do Cotton Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Doğan’ın yurt dışında bulunması nedeniyle programa katılamadığını, selam ve destek mesajlarını ilettiğini aktardı.

KARAOĞLAN: “TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, son bir yıl içerisinde Kahramanmaraş’ta spor alanında önemli bir ivme yakalandığını söyledi.

Futbol, basketbol ve voleybolda sağlanan gelişimin hentbolda da karşılık bulacağını belirten Karaoğlan, sorumluluk alan kulüp başkanlarına ve sponsorlara teşekkür etti. Yerel yönetimlerin spor kulüplerine verdiği desteğin artarak devam etmesinin önemine dikkat çekti.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ’NDEN SPORA DESTEK MESAJI

Onikişubat Belediyesi Eğitim ve Spor Müdürü Ümit Barış Bayhan, Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın sevgi ve selamlarını ileterek konuşmasına başladı.

Doğal afetin ardından sporda yakalanan ivmenin son derece anlamlı olduğunu belirten Bayhan, futbol, basketbol ve voleyboldaki gelişimin hentbol branşında da devam edeceğine inandıklarını söyledi. Onikişubat Belediyesi olarak sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Bayhan, Altın Kızlar’a başarılı ve sağlıklı bir sezon diledi.

NACAROĞLU: “İMKÂN VERİLDİĞİNDE BAŞARI GELİYOR”

Maraşgücüspor Altın Kızlar Hentbol Takımı Antrenörü Ejder Nacaroğlu, kendilerine verilen desteğin geçmişte önemli başarılara dönüştüğünü söyledi.

Nacaroğlu, “Yıllar önce ‘İmkân verin, imkânsızı isteyin’ demiştik ve bu destek karşılığını bulmuştu. 2014 ve 2015 yıllarında üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşadık. Bugün de aynı desteği görüyoruz. Sporcularımız çok daha fazlasını hak ediyor” dedi.

Takım olarak yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirten Nacaroğlu, hedeflerinin yeniden aynı başarıları yakalamak olduğunu vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.