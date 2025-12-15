Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gönüllere ışık tutan fikirleri, insanı merkeze alan düşünce dünyası ve evrensel hoşgörü anlayışıyla asırlardır insanlığa rehberlik eden Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 752. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programına daha ev sahipliği yapacak. Şehrin kültürel ve manevi hayatına katkı sunmayı amaçlayan program, Mevlâna’nın sevgi, barış ve kardeşlik mesajlarını bir kez daha vatandaşlarla buluşturacak.Anma programı; Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Edebiyat Sanat Derneği ile Kahramanmaraş Hz. Mevlâna Kültürü Tasavvuf Musikisi Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Tasavvuf Musikisi Dinletisi ve Sema Töreni

16 Aralık Salı günü düzenlenecek programda, Türk Tasavvuf Musikisi dinletisi ve sema töreni yer alacak. KSÜ İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Ahmet Görüzoğlu’nun şefliğinde icra edilecek dinleti, Mevlevi geleneğinin asırlardır süregelen estetik ve manevi derinliğini yansıtan eserlerle izleyicilere unutulmaz bir atmosfer sunacak. Program kapsamında gerçekleştirilecek sema töreni ise Mevlâna’nın “aşk, teslimiyet ve insan-ı kâmil” anlayışını sembolik ritüeller eşliğinde gözler önüne serecek.

Tarihi Mekânda Anlamlı Buluşma

Saat 15.30’da başlayacak program, Saraçhane Camii Meydanı’nda bulunan Saatçiler Pasajı’nda gerçekleştirilecek. Tarihi dokusuyla dikkat çeken mekân, etkinliğin manevi atmosferini daha da güçlendirecek. Vatandaşlar, dinleti ve sema eşliğinde Mevlâna’nın öğretilerine dair derin bir yolculuğa çıkma imkânı bulacak.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Hz. Mevlâna’nın vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı programa tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.