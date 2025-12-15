Kahramanmaraş iş dünyası, bu listede 15 firmayla yer alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şehrin sanayi ve ticaret potansiyelini bir kez daha gözler önüne seren bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı.

KMTSO'dan Yapılan Açıklamada Şunlar Vurgulandı:

“Kahramanmaraşlı firmaların bu prestijli listede yer alması, şehrin iş dünyasının dinamizmini ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Listeye giren firmalar, üretim güçleriyle, istihdama sundukları katkılarla ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerle şehrimizin gururu olmuştur. Emeği geçen tüm çalışanları ve yöneticileri tebrik ediyoruz.”