Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kadınların kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Kadın Sanat ve Yaşam Merkezi Atölyeleri’nde eğitimler tüm hızıyla sürerken, yüzlerce kadın hem üretmenin hem de birlikte güçlenmenin mutluluğunu yaşıyor.

3 Merkezde 8 Farklı Atölye

Kadın Sanat ve Yaşam Merkezi Atölyeleri; Üngüt Cemile Akkoyun Millet Konağı, Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi ve Karaziyaret Sosyal Tesisi olmak üzere 3 ayrı merkezde faaliyet gösteriyor. Merkezlerde verilen; tezhip sanatı, çini, yapay çiçek yapımı, geleneksel Türk el nakışları, giyim, sim sırma, ahşap boyama ve kâğıt rölyef atölyelerine toplam 310 kadın katılım sağlıyor.

El Becerileri Gelişiyor, Sosyal Hayat Zenginleşiyor

Alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerle kadınlar, geleneksel ve modern el sanatlarını öğrenirken el becerilerini geliştiriyor. Atölyeler, katılımcılara yalnızca yeni hobiler ve meslekler kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda sosyalleşme, yeni arkadaşlıklar kurma ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşma imkânı da sunuyor.

Üretimden Gelire Uzanan Bir Süreç

Kadınlar, atölyelerde edindikleri bilgi ve becerilerle özgün ürünler ortaya koyuyor. Üretilen bu ürünlerin satışa sunulmasıyla birlikte kursiyerler ekonomik gelir elde etme fırsatı da yakalıyor. Böylece eğitim süreci, kadınların aile bütçelerine katkı sağlamalarına ve ekonomik hayatta daha aktif rol almalarına zemin hazırlıyor.

Kursiyerlerden Atölyelere Tam Not

Yapay çiçek kursuna katılan Beyza Kılıç, yaklaşık iki yıldır eğitim aldığını belirterek, “Bu kurs sabır, özen ve emek gerektiriyor. Bu süreçte stres yönetimimi çok daha iyi yapmayı öğrendim ve çok güzel arkadaşlıklar edindim” dedi.Organizasyon işiyle ilgilenen Fatma Kavak ise, “Ürünlerimi artık kendim yapmak istedim. Bu kurs sayesinde ihtiyacım olan ürünleri kendim üretebileceğim” ifadelerini kullandı.Sim sırma ve el sanatları atölyelerine katılan Özlem Şan, “Evde zamanımızı boşa geçirmek yerine buraya geliyoruz. Kendimize yeni kazanç kapıları açıyoruz. Öğrendiğimiz işleri satarak gelir elde edebilme şansımız oluyor” diye konuştu.

“Burada Aldığım Eğitimle Kendi Atölyemi Kuracağım”

Kursiyerlerden Nuran Ekiz, atölyelerin uzun vadeli etkisine dikkat çekerek, “Burada öğrendiklerimizi çocuklarımıza ve çevremize aktarıyoruz. İlerleyen zamanlarda kendi atölyemi kurup aileme ekonomik katkı sağlamayı hedefliyorum” dedi.

Sanatla Psikolojik Rahatlama

Çini ve resim sanatıyla ilgilenen Aynur Tuncer, atölyelerin sosyal yönüne vurgu yaparak, “Burada yeni arkadaşlıklar edindim. Belediyemizin sunduğu bu imkânlar sayesinde hem üretmek hem de psikolojik olarak rahatlamak çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.Kâğıt rölyef kursuna katılan Aysel Köse, “Bu kursun açıldığını duyduğumda çok mutlu oldum. Ürettiğimiz işlerden büyük keyif alıyoruz” derken, Şeyma Topuz ise evdeki eski ürünlerini değerlendirme imkânı bulduğunu belirtti.Uzun bir aranın ardından yeniden atölyelere katılan Müjgan Hayta da, “Burayı çok özlemiştim. Yeniden başladığım için çok heyecanlıyım ve bu sanata geri döndüğüm için çok mutluyum” sözleriyle duygularını paylaştı.

Kadınların Güçlenmesine Katkı Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kadın Sanat ve Yaşam Merkezi Atölyeleri ile kadınların üretkenliğini artırmayı, sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamayı ve ekonomik bağımsızlıklarına katkı sunmayı hedefliyor. Yoğun ilgi gören atölyeler, kadınların hayatına sanatla dokunmaya devam ediyor.